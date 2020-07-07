"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее

Украинский хореограф Влад Яма поздравил маму с днем рождения и показал семейное фото.

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма обнародовал в Instagram фото со своими родителями: мамой Любовью и отцом Николаем Ямой.

"Мамуля, с днем рождения! Колени вылечим любовью!" – написал он.

"Вы молодец! Заботливый сын, респект", – прокомментировала подписчица avelia4906.

Хореограф Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье, где сейчас проживают его родители. Любовь и Николай Яма – педагоги.

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе. После переезда в Киев он занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".