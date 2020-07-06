"Хватит понтоваться". Демин отреагировал на фото Ямы

Украинский хореограф Влад Яма разместил в соцсетях снимок, который вогнал радиоведущего "Люкс ФМ" Славу Демина в депрессию.

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен со спины на фоне Карпат с поднятой вверх рукой, демонстрируя в кадре накачанный бицепс.

"Кстати, не позировал", – подписал снимок Яма.

"Хватит понтоваться своими бицепсами! И так уже в депрессию вогнал!" – отреагировал на фото радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин.

В ответ Яма подчеркнул, что находится не на пике своей формы.

"Это еще межсезонье, держись", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram КСТАТИ, НЕ ПОЗИРОВАЛ Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 5 Июл 2020 в 10:51 PDT

Ранее Демин сообщил, что его вес достиг 96 килограммов, и объявил о намерении похудеть.