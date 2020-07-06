"Хватит понтоваться". Демин отреагировал на фото Ямы

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен со спины на фоне Карпат с поднятой вверх рукой, демонстрируя в кадре накачанный бицепс.
"Кстати, не позировал", – подписал снимок Яма.
"Хватит понтоваться своими бицепсами! И так уже в депрессию вогнал!" – отреагировал на фото радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин.
В ответ Яма подчеркнул, что находится не на пике своей формы.
"Это еще межсезонье, держись", – написал он.
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Ранее Демин сообщил, что его вес достиг 96 килограммов, и объявил о намерении похудеть.