"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok

Украинский хореограф, судья трех сезонов проекта "Танцы со звездами" Влад Яма присоединился к платформе TikTok.

Украинский хореограф, судья трех сезонов проекта "Танцы со звездами" Влад Яма заявил о намерении разнообразить контент на платформе TikTok. Шуточный ролик, в котором он сообщил о присоединении к платформе, хореограф разместил на своей странице в Instagram.

"Я посмотрел, что происходит в TikTok, и понял, что эту движуху могу спасти только я", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Татко в хаті! Приєднуйтесь!.. #tiktok Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 8 Июл 2020 в 12:33 PDT

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.