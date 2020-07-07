TikTok в США могут запретить из-за пропаганды "китайских коммунистов" в приложении

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос об ограничении доступа пользователей США к китайскому приложению TikTok из-за опасений, что оно может использоваться правительством Китая для пропаганды. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.

Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

Госсекретарь США также напомнил, что Штаты уже ограничили использование продукции китайской компании Huawei и объявили китайскую компанию ZTE, производящую смартфоны, угрозой национальной безопасности США.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.

Отказываться от китайской телекоммуникационной продукции в США начали с 2019 года. В частности, 21 февраля 2019 года Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

16 мая 2019 года Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список. В последний раз санкции против китайской компании были продлены в мае этого года – до мая 2021-го.