"Стараюсь быть актуальной". 64-летняя Андрейченко завела аккаунт в TikTok

64-летняя советская и американская актриса Наталья Андрейченко завела страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом она сообщила 25 мая в Instagram.
"Прогресс не стоит на месте. И я стараюсь также быть актуальной. Завела себе страницу в новомодной социальной сети TikTok", – написала актриса.
Отвечая на вопросы подписчиков, Андрейченко подчеркнула, что Instagram сейчас не является для нее приоритетной платформой.
"Пока отдаю предпочтение другим социальным сетям", – написала она.
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Дорогие мои, прогресс, как говорится, не стоит на месте. И я стараюсь также быть актуальна. Завела себе страницу в новомоднои * соц. сети TikTok Подписываи * тесь, буду выкладывать там много чего интересного и эксклюзивного Также буду выходить там в прямои * эфир Всегда ваша, Наташа #натальяандреи * ченко #мэрипоппинс #советскии * союз #кино #советскиефильмы #ссср #сибириада
Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике.