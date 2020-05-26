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26 мая, 2020
 
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"Стараюсь быть актуальной". 64-летняя Андрейченко завела аккаунт в TikTok

По словам 64-летней советской и американской актрисы Натальи Андрейченко, после появления собственной страницы в TikTok Instagram потерял для нее приоритетность.

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Андрейченко завела страницу в "новомодной социальной сети"
Андрейченко завела страницу в "новомодной социальной сети"
Фото: natalya_andreychenko / Instagram

64-летняя советская и американская актриса Наталья Андрейченко завела страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом она сообщила 25 мая в Instagram.

"Прогресс не стоит на месте. И я стараюсь также быть актуальной. Завела себе страницу в новомодной социальной сети TikTok", – написала актриса. 

Отвечая на вопросы подписчиков, Андрейченко подчеркнула, что Instagram сейчас не является для нее приоритетной платформой.

"Пока отдаю предпочтение другим социальным сетям", – написала она. 

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике.

Теги: Россия, Instagram, Наталья Андрейченко, актриса, TikTok
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