"Стараюсь быть актуальной". 64-летняя Андрейченко завела аккаунт в TikTok

По словам 64-летней советской и американской актрисы Натальи Андрейченко, после появления собственной страницы в TikTok Instagram потерял для нее приоритетность.

64-летняя советская и американская актриса Наталья Андрейченко завела страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом она сообщила 25 мая в Instagram.

"Прогресс не стоит на месте. И я стараюсь также быть актуальной. Завела себе страницу в новомодной социальной сети TikTok", – написала актриса.

Отвечая на вопросы подписчиков, Андрейченко подчеркнула, что Instagram сейчас не является для нее приоритетной платформой.

"Пока отдаю предпочтение другим социальным сетям", – написала она.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике.