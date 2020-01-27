Советская и российская актриса Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток.

63-летняя советская и российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Об этом сообщили на ее странице в Instagram.

"Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", – написал PR-директор актрисы Ян Трунцев 26 января.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда".