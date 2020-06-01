"Лютая жесть". Крапивина раскритиковала артистов "пенсионного возраста" за посты в TikTok

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина назвала лютой жестью контент, который снимают пользователи платформы TikTok. Об этом она написала в Instagram.
"Кто-нибудь понимает, почему всех так прет TikTok? Туда ломанулись все представители шоу-бизнеса, включая тех, кто практически достиг пенсионного возраста. Когда наблюдаю, как вполне респектабельные люди пытаются записывать "прикольные" ролики", чтобы угодить аудитории, задаюсь вопросом – зачем?" – написала Крапивина.
Она подчеркнула, что не понимает смысла коротких видео, в которых "странные люди прыгают, орут, разрушают стены из пластиковых стаканчиков".
"Для меня это выглядит как лютая жесть. Или у меня просто нет чувства юмора?" – подытожила она.
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друзья, а кто-нибудь понимает, почему всех так прет TikTok и туда уже устремились, точнее ломанулись, все представители шоу-бизнеса, включая тех, кто практически достиг пенсионного возраста. эи * джизм здесь ни при чем, просто более 40% аудитории этого сервиса - лица, не достигшие 18 лет. и когда наблюдаешь как взрослые, вполне респектабельные люди, пытаются записывать «прикольные» ролики, чтобы угодить аудитории, а сами при этом выглядят вообще ни разу не прикольно, а просто дико - задаюсь вопросом ЗАЧЕМ? и что значат все эти тикток дома? в которых странные люди прыгают, орут, разрушают какие-то стены из пластиковых стаканчиков.. для меня это выглядит как лютая жесть. но может у меня просто нет чувства юмора? #задумалась @tiktok_russia
Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.
Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.
В мае свои страницы в TikTok завели проживающая в России украинская певица Ани Лорак, советская и российская актриса Наталья Андрейченко, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.