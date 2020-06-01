"Лютая жесть". Крапивина раскритиковала артистов "пенсионного возраста" за посты в TikTok

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что ей дико наблюдать за тем, как артисты "пенсионного возраста" снимают контент для платформы TikTok.

Крапивина: Кто-нибудь понимает, почему всех так прет TikTok? Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина назвала лютой жестью контент, который снимают пользователи платформы TikTok. Об этом она написала в Instagram.

"Кто-нибудь понимает, почему всех так прет TikTok? Туда ломанулись все представители шоу-бизнеса, включая тех, кто практически достиг пенсионного возраста. Когда наблюдаю, как вполне респектабельные люди пытаются записывать "прикольные" ролики", чтобы угодить аудитории, задаюсь вопросом – зачем?" – написала Крапивина.

Она подчеркнула, что не понимает смысла коротких видео, в которых "странные люди прыгают, орут, разрушают стены из пластиковых стаканчиков".

"Для меня это выглядит как лютая жесть. Или у меня просто нет чувства юмора?" – подытожила она.

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.

В мае свои страницы в TikTok завели проживающая в России украинская певица Ани Лорак, советская и российская актриса Наталья Андрейченко, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.