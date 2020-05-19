"Будет интересно". Лорак создала страницу в TikTok

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак осваивает новую социальную сеть TikTok – артистка опубликовала два коротких видео.

На страницу Лорак в TikTok за первые сутки подписалось свыше 7 тысяч человек Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 19 мая сообщила в Instagram, что завела страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

"Будет интересно", – заявила певица на видео, которое опубликовано на ее новой странице. В настоящее время там содержится две публикации – приглашение к подписке и видеовизитка.

На страницу Лорак с момента регистрации аккаунта уже подписалось более 7 тысяч человек.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.