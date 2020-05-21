Крапивина: Кароль известна своими одиозными поступками

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина прокомментировала слухи о том, что украинская певица Тина Кароль якобы вынудила ее подопечную переехать в Россию.

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что после того, как ее подопечная стала популярна в России, у нее начались проблемы с концертами в Украине. Об этом Крапивина рассказала в интервью YouTube-каналу российского радиоведущего Сергея Минаева.

"Начались срывы концертов. Это было очень неприятно. Просто не давали играть, стояли с дымовыми шашками, с каким-то оружием", – заявила она.

Отвечая на вопрос о том, связаны ли срывы концертов певицы Loboda с интересами украинской певицы Тины Кароль, Крапивина заявила, что не верит в это.

"Есть такая певица Тина Кароль. Она известна своими определенными одиозными поступками. Но я никогда в это особо не верила, потому что эта история коснулась очень многих людей", – заявила она.

По словам Крапивиной, ее подопечная очень яркая и сама по себе вызывает много эмоций.

"Поэтому ей какие-то вещи просто не прощают", – считает Крапивина.

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Посмотреть комментарий Крапивиной о Тине Кароль можно с 21.00 минуты. Видео: Сергей Минаев / YouTube

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

12 мая 2017 года Loboda отменила выступление в Ивано-Франковске после того, как "ОУН Прикарпаття" и представители местной самообороны заблокировали концертный зал.

28 мая того же года концерт певицы Loboda в ночном клубе "Ибица" в Одессе также был отменен. Решение было принято в связи с протестами активистов местных патриотических организаций, переросшими в стычки с полицией. Активисты утверждали, что Loboda регулярно выступает в России и отказывается признавать факт российской агрессии в Украине.