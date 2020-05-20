Крапивина о Зеленском: Сыграть президента и стать президентом – разница огромная

Продюсер передачи "Орел и решка" Нателла Крапивина, которая несколько лет назад переехала из Украины в Россию, заявила, что была в числе тех, кто первым поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Крапивина: Я очень хорошо знакома с президентом Украины Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что очень хороша знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как это "первый человек, который купил у нее программу "Орел и решка". Об этом Крапивина рассказала в интервью YouTube-каналу российского радиоведущего Сергея Минаева.

"Я очень хорошо знакома с президентом Украины. Я была в числе тех, кто, конечно же, поздравил его с тем, что он победил, потому что мы очень надеялись, что начнет что-то меняться", – рассказала Крапивина.

По словам продюсера, она знает Зеленского как очень сильного, харизматичного лидера и классного менеджера.

Отвечая на вопрос Минаева о том, жалеет ли, по мнению Крапивиной, Зеленский о президентстве, она ответила утвердительно.

"Думаю, очень жалеет. Сыграть президента и стать президентом – разница огромная, мне кажется", – заявила она.

Крапивина также отметила, что после ее переезда в Россию в Украине остались ее отец, мать, сестра и племянники. "Для меня это очень больная тема. Папа – самостоятельный человек, на него не может повлиять моя деятельность. Но в какой-то степени и ради него я стараюсь поменьше высказываться на эту тему", – резюмировала Крапивина.

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Комментарий Крапивиной о Зеленском можно посмотреть с 39-й минуты. Видео: Сергей Минаев / YouTube

В 2015 году на экраны вышел сериал студии "Квартал 95" "Слуга народа", в котором ее основатель и продюсер Владимир Зеленский сыграл главную роль учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом страны.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.