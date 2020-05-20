Крапивина о Зеленском: Сыграть президента и стать президентом – разница огромная

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что очень хороша знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как это "первый человек, который купил у нее программу "Орел и решка". Об этом Крапивина рассказала в интервью YouTube-каналу российского радиоведущего Сергея Минаева.
"Я очень хорошо знакома с президентом Украины. Я была в числе тех, кто, конечно же, поздравил его с тем, что он победил, потому что мы очень надеялись, что начнет что-то меняться", – рассказала Крапивина.
По словам продюсера, она знает Зеленского как очень сильного, харизматичного лидера и классного менеджера.
Отвечая на вопрос Минаева о том, жалеет ли, по мнению Крапивиной, Зеленский о президентстве, она ответила утвердительно.
"Думаю, очень жалеет. Сыграть президента и стать президентом – разница огромная, мне кажется", – заявила она.
Крапивина также отметила, что после ее переезда в Россию в Украине остались ее отец, мать, сестра и племянники. "Для меня это очень больная тема. Папа – самостоятельный человек, на него не может повлиять моя деятельность. Но в какой-то степени и ради него я стараюсь поменьше высказываться на эту тему", – резюмировала Крапивина.
В 2015 году на экраны вышел сериал студии "Квартал 95" "Слуга народа", в котором ее основатель и продюсер Владимир Зеленский сыграл главную роль учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом страны.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.
21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.