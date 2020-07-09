"Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni
Украинская группа Mozgi на своем YouTube-канале презентовала трек Chica Bamboni. "Тот самый трек, который преследует вас всю неделю и разрывает TikTok, теперь в официальной версии", – говорится на странице коллектива в Instagram. За неделю до релиза продюсер группы и автор трека Алексей Потапенко (Потап) объявилв сети челлендж на лучшее исполнение характерных танцевальных движений под эту музыку. Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли телеведущая Маша Ефросинина, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
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