Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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"Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni

Украинская группа Mozgi на своем YouTube-канале презентовала трек Chica Bamboni. "Тот самый трек, который преследует вас всю неделю и разрывает TikTok, теперь в официальной версии", – говорится на странице коллектива в Instagram. За неделю до релиза продюсер группы и автор трека Алексей Потапенко (Потап) объявил в сети челлендж на лучшее исполнение характерных танцевальных движений под эту музыку. Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли телеведущая Маша Ефросинина, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

 
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Продюсер группы Mozgi Потапенко накануне официальной премьеры трека запустил в сети челлендж
Продюсер группы Mozgi Потапенко накануне официальной премьеры трека запустил в сети челлендж
Скриншот: mozgiband / Instagram

видео

Видео: MOZGI / YouTube
Теги: Украина, саундтрек, Потап, Mozgi, Алексей Потапенко, трек
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