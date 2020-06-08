"Средний палец". Mozgi на своем YouTube-канале презентовала ролик. Видео
Украинская группа Mozgi на своем YouTube-канале презентовала видео на трек "Средний палец". "Соскучились по летнему движу? Мы тоже! Вспоминаем прошлогодний фестивальный разрыв", – говорится в описании трека. Также музыканты предложили игру: написать в комментариях к клипу, какое слово группа "зашила" в текст трека и на какой секунде."Ты знаешь, что минус легко меняется, в плюс превращаясь, если смотреть на него сквозь поднятый вверх средний палец", – поется в треке. В ролике показано концертное выступление Mozgi, а также бэкстейдж-видео.
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