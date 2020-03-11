На концерте Mozgi волосы поклонницы запутались в сценической установке

На концерте украинской группы Mozgi волосы поклонницы запутались в установке для диоксида углерода. Об этом фронтмен коллектива Потап рассказал в Instagram.
"А мы всегда просим чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене", – написал он.
По словам музыканта, девушка не пострадала: ее волосы извлекли из прибора.
"Будьте осторожны с СО2 [диоксидом углерода]", -- написал он.
Когда и где проходил этот концерт, Потап не сообщил.
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А мы всегда просим что бы люди не подходили близко к приборам на сцене , но похоже Пурим это не касается)) С девчушкой все впорядке , волосы достали! Happy Purim, be careful with co2 on a stage it might catch your hair))) she is good , no worries #purim #mozgi @mozgiband @bondar_aleksey
Диоксид углерода на концертах применяют для спецэффектов – клубов белого дыма.
Группа Mozgi была основана Потапом в 2014 году. Коллектив за время существования выпустил четыре студийных альбома.