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13 марта, 2020
 
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На концерте Mozgi волосы поклонницы запутались в сценической установке

Поклонница украинской группы Mozgi слишком близко подошла к сцене на концерте и чуть было не пострадала физически.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап: А мы всегда просим чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене
Потап: А мы всегда просим чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене
Фото: realpotap / Instagram

На концерте украинской группы Mozgi волосы поклонницы запутались в установке для диоксида углерода. Об этом фронтмен коллектива Потап рассказал в Instagram.

"А мы всегда просим чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене", – написал он.

По словам музыканта, девушка не пострадала: ее волосы извлекли из прибора.

"Будьте осторожны с СО2 [диоксидом углерода]", -- написал он.

Когда и где проходил этот концерт, Потап не сообщил.

Диоксид углерода на концертах применяют для спецэффектов – клубов белого дыма.

Группа Mozgi была основана Потапом в 2014 году. Коллектив за время существования выпустил четыре студийных альбома.

Теги: Mozgi
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