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11 февраля, 2020
 
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"Это моя царица, моя опасная львица". Потап и Каменских создали импровизированный клип

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал жену, певицу NK (Настю Каменских) в любительском видео.

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Потап: Если будет в кармане полнейший зеро, она скажет: "Ничего, малыш, переживем"
Потап: Если будет в кармане полнейший зеро, она скажет: "Ничего, малыш, переживем"

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) снял в импровизированном клипе на трек своей группы Mozgi супругу, певицу NK (Настю Каменских). Видео он разместил в Instagram.

"Если будет в кармане полнейший зеро, она скажет: "Ничего, малыш, переживем". Это моя царица, моя опасная львица", – поется в треке.

Таким образом Потап анонсировал клип, который готовится к выходу.

"В преддверии выхода нового клипа по просьбе фанов я снял именно ту, о ком пою", – написал Потап.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

Теги: Настя Каменских, Потап, Mozgi, Алексей Потапенко, певица NK
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