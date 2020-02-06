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06 февраля, 2020
 
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NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве

21 февраля в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве прозвучат песни "Попа, как у Ким", Elefante, "#этомояночь", "Обіцяю", "Дай мне", Peligroso.

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NK станет хедлайнером вечеринки по случаю 22-летия Caribbean Club Concert-Hall
NK станет хедлайнером вечеринки по случаю 22-летия Caribbean Club Concert-Hall
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

21 февраля в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве выступит украинская певица NK. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщает пресс-служба клуба.

Концерт будет посвящен 22-летию клуба.

"Уже 22 года Caribbean Club дарит незабываемые яркие впечатления и лучшие события! Топовые артисты, шумные вечеринки, мировые звезды и собственно варьете-шоу. В этом году на свой день рождения Caribbean Club пригласил удивительную NK – первую украинскую певицу, которая стремительно покорила Латинскую Америку. Ее песни представлены едва ли не во всех музыкальных чартах, в том числе в международных Billboard, Music Choice, HTV, MTV. А сама певица сияет на билбордах в сердце Нью-Йорка и записывает треки с мировыми звездами", – говорится в описании мероприятия.

На концерте по случаю 22-го дня рождения Caribbean Club прозвучат песни "Попа, как у Ким", Elefante, "#этомояночь", "Обіцяю", "Дай мне", Peligroso.

В программе также зажигательная вечеринка с кавер-бэндом Lincoln и шоу виртуозных танцовщиц NC-17 Showballet.

Ведущий Caribbean Club Birthday – Сержио Куницын.

Начало мероприятия в 23.00.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ.

Теги: концерт, шоу, певица, вечеринка, билеты, певица NK, Caribbean Club Concert Hall
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