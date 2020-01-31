Каменских поделилась снимком в купальнике

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в микроблоге снимок в раздельном купальнике.

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике.

"Настроение дня: скучаю по лету", – написала она.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.