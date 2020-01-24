Miami. Вышел клип NK, Jacob Forever и Jessy Frank. Видео
Украинская певица NK (Настя Каменских) презентовала клип на трек Miami, записанный с кубинским и доминиканским исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank. Видео опубликовали на YouTube-канале Secret Hit Music. Ролик представлен в формате анимации. Все трое исполнителей появляются в виде мультипликационных героев. "Мне очень приятно сделать крутую коллаборацию с невероятными музыкантами, они настоящие профессионалы и в итоге получился классный трек с отличным настроением. Всем Майами!" – прокомментировала премьеру Каменских в Instagram.
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