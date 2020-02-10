Каменских в купальнике станцевала на пляже

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала ролик, в котором объединила видеозаписи, сделанные в Мексике и Украине.

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео, в котором показала, как в белом раздельном купальнике танцует на пляже, а также как в спортивной одежде падает в снег.

"Лето против зимы", – написала она.

Первая часть видео была снята в Мексике, вторая – в Украине.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.