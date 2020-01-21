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21 января, 2020
 
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"Мы с Настей работаем над этим". Потап рассказал о пополнении в семье

Супруги украинский рэпер Потап и певица NK (Настя Каменских) в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" обнимались и целовались.

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Каменских: Я вам скажу, что Леша просто невероятный! С ним так весело, он действительно, как ребенок
Каменских: Я вам скажу, что Леша просто невероятный! С ним так весело, он действительно, как ребенок
Фото: kamenskux / Instagram

Супруги украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица NK (Настя Каменских) в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" признались, что они планируют стать родителями.

Пара обнималась и целовалась на протяжении выпуска. Супруги отметили, что мечтают стать родителями..

"У Димы Monatuk два прекрасных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети – кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим…" – сказал Потап.

Каменских подтвердила, что хочет стать мамой.

"Я вам скажу, что Леша просто невероятный! С ним так весело, он действительно, как ребенок", – сказала она.

Тина Кароль спросила, представляет ли Каменских, что у нее дома таких двое.

"Было бы очень классно!" – сказала NK.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских."

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

Теги: Настя Каменских, Потап, певица NK
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