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26 декабря, 2019
 
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Дочь экс-жены Потапа показала детские снимки

22-летняя Наталья Горовая, дочь продюсера Ирины Горовой, бывшей супруги украинского рэпера Потапа, обнародовала фото из личного архива.

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Наталья Горовая: Этот год, каким бы он ни был, оставил в моем сердце кучу эмоций, воспоминаний и приятное послевкусие
Наталья Горовая: Этот год, каким бы он ни был, оставил в моем сердце кучу эмоций, воспоминаний и приятное послевкусие
Фото: natashka.gorovaya / Instagram

Дочь экс-жены украинского рэпера и продюсера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 22-летняя Наталья Горовая показала в Instagram свои детские снимки.

"Что для меня счастье? Это широкое понятие, которое одним словом не объяснить. Это моя семья – когда можно собраться раз в неделю или чаще, навестить родных, обсудить детство. Это любимая работа, на которую иду каждый день с желанием и знанием, что развиваюсь и двигаюсь вперед. Это мой Мопсик, который внес в мою жизнь и жизнь моей семьи такое количество любви и позитива!" – написала она.

Также Наталья Горовая поблагодарила своего бойфренда Дениса за умение прощать, понимать, признавать свои ошибки и любить человека за то, что он есть.

"Я не могу сказать, что этот год был спортивным для меня: я так мало времени уделяла себе, а все уходило в работу, что я забыла о зале. Но декабрь был другим, и я уже строю себе планы на 2020-й. Этот год, каким бы он ни был, оставил в моем сердце кучу эмоций, воспоминаний и приятное послевкусие", – отметила она.

Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 году. В 2008 году у них родился сын Андрей. Супруги развелись в 2014-м, а сообщили о разводе в конце 2016 года.

22-летняя Наталья – дочь Горовой от первого брака.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

Теги: Потап, Ирина Горовая, Наталья Горовая
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