Каменских снялась полностью голой

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала голые ягодицы и спину.

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, для которого позировала без одежды, сидя спиной к объективу, показав обнаженные ягодицы и спину.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос, прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир", – написала она.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.