Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
19 декабря, 2019
 
Новости

Каменских снялась полностью голой

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала голые ягодицы и спину.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Женщина это единение с природой
Каменских: Женщина – это единение с природой
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, для которого позировала без одежды, сидя спиной к объективу, показав обнаженные ягодицы и спину.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос, прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир", – написала она. 

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Теги: Настя Каменских, певица NK, ню-фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Владимир ПОПОВ
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS