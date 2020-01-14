Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась снимками в раздельном купальнике лаймового цвета.

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе в Мксике, для которых пзировала в раздельном купальнике лаймового цвета.

"Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью – это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы – наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #vivamexico Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 12 Янв 2020 в 5:50 PST

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.