20s. Mozgi, "Время и Стекло", Michelle Andrade спели вместе. Видео
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой Mozgi Entertainment на своем YouTube-канале презентовал клип на трек 20s. Его исполнили подопечные центра: группы Mozgi, "Время и Стекло", певица Michelle Andrade. В ролике они собираются за праздничным столом и устраивают вечеринку у елки. "Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year!" – прокомментировали премьеру музыканты.
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