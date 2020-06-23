Бульвар Шоубиз
 
23 июня, 2020
 
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"Пошла жара". Mozgi показали бэкстейдж-видео клипа на трек "Средний палец"

Украинская группа Mozgi выпустила ролик, в котором показано, как снимали видео на трек "Средний палец".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клип был снят на одном из концертов группы Mozgi
Клип был снят на одном из концертов группы Mozgi
Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил бэкстейдж-ролик со съемок клипа на трек "Средний палец".

Клип был снят на одном из концертов группы.

Подписчики Потапа прокомментировали видео.

"Кайф", – написал kyivtort.

"Пошла жара", – отметила mashakushnirenko73.

Клип на песню "Средний палец" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Группа Mozgi была основана Потапом в 2014 году. Коллектив за время существования выпустил четыре студийных альбома.

Теги: Mozgi, Алексей Потапенко
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