"Пошла жара". Mozgi показали бэкстейдж-видео клипа на трек "Средний палец"

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил бэкстейдж-ролик со съемок клипа на трек "Средний палец".
Клип был снят на одном из концертов группы.
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@mozgiband #middlefinger #behindthescenes #mozgi @bondar_aleksey
Подписчики Потапа прокомментировали видео.
"Кайф", – написал kyivtort.
"Пошла жара", – отметила mashakushnirenko73.
Клип на песню "Средний палец" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Группа Mozgi была основана Потапом в 2014 году. Коллектив за время существования выпустил четыре студийных альбома.