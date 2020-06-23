"Пошла жара". Mozgi показали бэкстейдж-видео клипа на трек "Средний палец"

Украинская группа Mozgi выпустила ролик, в котором показано, как снимали видео на трек "Средний палец".

Клип был снят на одном из концертов группы Mozgi Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил бэкстейдж-ролик со съемок клипа на трек "Средний палец".

Клип был снят на одном из концертов группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @mozgiband #middlefinger #behindthescenes #mozgi @bondar_aleksey Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 22 Июн 2020 в 12:02 PDT

Подписчики Потапа прокомментировали видео.

"Кайф", – написал kyivtort.

"Пошла жара", – отметила mashakushnirenko73.

Клип на песню "Средний палец" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Группа Mozgi была основана Потапом в 2014 году. Коллектив за время существования выпустил четыре студийных альбома.