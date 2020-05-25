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Бульвар Шоубиз
25 мая, 2020
 
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Потап и Полякова рассказали о сексуальной ориентации Олега Винника и Дана Балана

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко и певица Оля Полякова ответили зрителям, предположившим, что певцы Олег Винник и Дан Балан могут быть гомосексуалами.

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Полякова: Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране сложились такие условия, чтобы людям с нетрадиционной ориентацией не приходилось скрываться
Полякова: Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране сложились такие условия, чтобы людям с нетрадиционной ориентацией не приходилось скрываться
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой рассказал, что в украинском шоу-бизнесе есть исполнители, которые скрывают свою гомосексуальную ориентацию.

Потап предложил зрителям эфира написать в комментариях, кто, по их мнению, может быть гомосексуалом.

"Винник? Да вы что!" – отреагировала Полякова на один из комментариев.

"Винник не гей. Я к нему приставал, он не поддался!" – отметил, шутя, Потап.

Также подписчики предположили, что поклонником однополой любви может быть молдавский певец Дан Балан.

"Балан не гей", – заявила Полякова.

"Он далеко не... За него отвечаю!" – подхватил Потап, который является коллегой Балана по тренерской деятельности в проекте "Голос країни".

Полякова добавила, что, на ее взгляд, представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в украинском шоу-бизнесе необходимо делать каминг-аут.

"Каждый человек должен быть свободен в вероисповедании, выборе политической позиции и ориентации. Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране сложились такие условия, чтобы этим людям не приходилось скрываться", – заявила Полякова.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

В Украине ЛГБТ-отношения декриминализированы с 1991 года, когда была отменена статья за "мужеложество". Но однополые браки в стране не легализированы.

Теги: шоу-бизнес, однополые браки, Дан Балан, Олег Винник, гомосексуальность, Потап, Оля Полякова, Алексей Потапенко, Голос страны
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