Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 мая, 2020
 
Новости

"Злится на тебя, нос свой наморщит, и все равно красивая". Потап рассказал, чем его привлекла Настя

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко признался, что его нынешняя супруга певица NK (Настя Каменских) любит его как никто другой, но поначалу вызывала у него раздражение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Потап: Когда я Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда, но я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами не правдами
Потап: Когда я Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда, но я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами не правдами
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой рассказал, что в начале совместной работы с Настей Каменских (певицей NK), его нынешней супругой, они друг друга недолюбливали.

"Я влюбился в нее не сразу, как ее увидел. Понимаешь, мы Тельцы, и очень похожи по темпераменту. Не то чтобы я ее ненавидел, но мне она вначале не нравилась. Понимаешь, пока Настю не знаешь поближе, кажется, что все эти ее кривляния, эмоции… Мы же украинцы, все скрываем, чтоб „люди нічого не подумали“, мы немного забиты этим Советским Союзом с одной стороны, а с другой стороны, мы придавлены религией…" – сказал Потап.

По словам рэпера, Каменских отталкивала его своей манерой говорить: его отталкивало то, как она произносила буквы "н" и "л". Он отметил, что эмоциональность и манеры Насти объясняются тем, что она семь лет прожила в Италии и многое переняла у жителей этой страны.

Потап заверил, что интуитивно понимал: Каменских – его судьба.

"Когда я Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда, но я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами не правдами, но все-таки любовь победила в какой-то момент – честно не помню когда, потому что было несколько таких вспышек", – сказал продюсер.

Полякова поинтересовалась, за какие качества Потап полюбил свою нынешнюю жену.

"Она меня очень сильно любит. Как никто не любит меня. Она невероятный жизнелюб. Она очень хорошая, добрая, не завистливая. И она безумно красивая. Она все время красивая. Просыпаюсь утром – она красивая. Вечером прихожу – она красивая. Злится на тебя, нос свой наморщит, и все равно красивая. Злишься на нее, а потом думаешь: "Ну почему ты такая хорошая, думаешь, где ж тебя обманули?". А потом понимаешь, что нигде. Бывает такое: раз и сошлись. Я ее люблю по-настоящему и не кичусь этим", – заверил Потап.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап и Каменских провели торжественную церемонию бракосочетания, обменявшись клятвами верности.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, Оля Полякова, Алексей Потапенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь
  Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь
Дмитрий ГОРДОН
﻿Микс гриппа и коронавируса зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
﻿Микс гриппа и коронавируса зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
Елена ПОСКАННАЯ
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS