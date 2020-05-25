"Злится на тебя, нос свой наморщит, и все равно красивая". Потап рассказал, чем его привлекла Настя

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко признался, что его нынешняя супруга певица NK (Настя Каменских) любит его как никто другой, но поначалу вызывала у него раздражение.

Потап: Когда я Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда, но я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами не правдами Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой рассказал, что в начале совместной работы с Настей Каменских (певицей NK), его нынешней супругой, они друг друга недолюбливали.

"Я влюбился в нее не сразу, как ее увидел. Понимаешь, мы Тельцы, и очень похожи по темпераменту. Не то чтобы я ее ненавидел, но мне она вначале не нравилась. Понимаешь, пока Настю не знаешь поближе, кажется, что все эти ее кривляния, эмоции… Мы же украинцы, все скрываем, чтоб „люди нічого не подумали“, мы немного забиты этим Советским Союзом с одной стороны, а с другой стороны, мы придавлены религией…" – сказал Потап.

По словам рэпера, Каменских отталкивала его своей манерой говорить: его отталкивало то, как она произносила буквы "н" и "л". Он отметил, что эмоциональность и манеры Насти объясняются тем, что она семь лет прожила в Италии и многое переняла у жителей этой страны.

Потап заверил, что интуитивно понимал: Каменских – его судьба.

"Когда я Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда, но я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами не правдами, но все-таки любовь победила в какой-то момент – честно не помню когда, потому что было несколько таких вспышек", – сказал продюсер.

Полякова поинтересовалась, за какие качества Потап полюбил свою нынешнюю жену.

"Она меня очень сильно любит. Как никто не любит меня. Она невероятный жизнелюб. Она очень хорошая, добрая, не завистливая. И она безумно красивая. Она все время красивая. Просыпаюсь утром – она красивая. Вечером прихожу – она красивая. Злится на тебя, нос свой наморщит, и все равно красивая. Злишься на нее, а потом думаешь: "Ну почему ты такая хорошая, думаешь, где ж тебя обманули?". А потом понимаешь, что нигде. Бывает такое: раз и сошлись. Я ее люблю по-настоящему и не кичусь этим", – заверил Потап.

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Видео: Оля Полякова / YouTube

Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап и Каменских провели торжественную церемонию бракосочетания, обменявшись клятвами верности.