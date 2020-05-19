"Это стиль собачки". В Instagram оценили снимки Каменских в постели

Украинская певица Настя Каменских позировала на кровати в пижаме.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимки, для которых позировала в белой пижаме, расставив согнутые в коленях ноги.

"Хорошего дня, ребята," – написала она и попросила выбрать из двух фото лучшее.

Многие пользователи ответили, что обе фотографии хороши.

"Обе фотографии огонь", – написал dmitriydavletshin.

"Это стиль собачки. Ауф", – прокомментировал iceberg_2517.

"Стиль собачки", – согласился muhiddin_ukt.

"Леха фоткал?" – спросил javokhir_richman.

"Стиль собачки" – песня, которую "Потап и Настя" исполнили вместе с российской певицей Бьянкой.

Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.