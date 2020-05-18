"Давить, доминировать". Полякова ответила Каменских, что такое любовь

Украинская певица Настя Каменских заявила, что воспринимает существительное "любовь" как глагол. Об этом она написала в Instagram, поделившись снимком со своим мужем, продюсером и рэпером Алексеем Потапенко.
"Сегодня такое романтичное настроение – хочется говорить только о любви! Для меня любовь – всегда уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть. А что для вас любовь?" – написала певица.
Коллега Каменских Оля Полякова отреагировала на публикацию с юмором.
"Давить, абьюзить, доминировать", – написала она.
Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.
Ранее Каменских призналась, что обожает последний месяц весны за то, что в мае произошли самые важные события в ее жизни, одно из которых – церемония бракосочетания со своим экс-продюсером и коллегой Потапом.
23 мая 2020 года супруги будут отмечать первую годовщину с момента официальной церемонии регистрации брака.