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21 мая, 2020
 
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"Дичь", "Чего стоит один взгляд", "Пора в декрет". Каменских сняла видео на кровати

Украинская певица Настя Каменских в ролике показала, как падает на кровать.

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Каменских: А моя спальня до сих пор остается лучшим местом во всем доме
Каменских: А моя спальня до сих пор остается лучшим местом во всем доме
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram видео, для которого позировала на кровати в своей спальне. В ролике она появляется в маске для сна, с журналом, а также с чашкой кофе в руках. 

"А моя спальня все еще остается лучшим местом во всем доме", – написала певица. 

"Дичь", – прокомментировал a_rtem4ik.

"Чего стоит один только взгляд, нереально", – написали со страницы potap__i_nastia.

"Настя что ты бесполезно карантин проводишь,пора уже в декрет", – отметила kulbachnaial.

Настя Каменских была участницей дуэта "Потап и Настя", в котором пела вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт выступал с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 

23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица NK
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