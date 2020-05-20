"Дичь", "Чего стоит один взгляд", "Пора в декрет". Каменских сняла видео на кровати

Украинская певица Настя Каменских в ролике показала, как падает на кровать.

Каменских: А моя спальня до сих пор остается лучшим местом во всем доме Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram видео, для которого позировала на кровати в своей спальне. В ролике она появляется в маске для сна, с журналом, а также с чашкой кофе в руках.

"А моя спальня все еще остается лучшим местом во всем доме", – написала певица.

"Дичь", – прокомментировал a_rtem4ik.

"Чего стоит один только взгляд, нереально", – написали со страницы potap__i_nastia.

"Настя что ты бесполезно карантин проводишь,пора уже в декрет", – отметила kulbachnaial.

Настя Каменских была участницей дуэта "Потап и Настя", в котором пела вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт выступал с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились.