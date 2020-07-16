Мейхер: Осенний сезон обещает быть интересным и ярким

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась новым снимком со съемок сериала "Великі Вуйки".

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в образе героини комедийного сериала "Великі Вуйки".

"Съемки сериала продолжаются. Премьера состоится уже осенью. И вообще осенний сезон обещает быть интересным и ярким", – написала певица.

В украинском комедийном сериале "Великі Вуйки" артистка играет одну из главных ролей.

Премьера первого сезона телесерила "Великі Вуйки" состоялась на канале "1+1" осенью 2019 года.

15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу.

"Вот это будут танцы!" – прокомментировал он свой выбор. Певица официально еще не озвучила свое решение.



