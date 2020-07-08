Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлена с актерами комедийного сериала "Великі Вуйки".

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в компании с актерами комедийного сериала "Великі Вуйки".

По словам Мейхер, премьера второго сезона состоится осенью на телеканале "1+1". Артистка отметила, что съемки проходят в Национальном музее народной архитектуры в Пирогово.

Мейхер позирует на фото в образе героини сериала, подвязав волосы косынкой.

"Не сталевары мы, не плотники. Мы работники творческих профессий" – подписала она снимок.

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

В украинском комедийном сериале "Великі Вуйки" артистка играет одну из главных ролей.

Премьера первого сезона телесерила "Великі Вуйки" состоялась на канале "1+1" осенью 2019 года.

В феврале 2020 съемочная группа начала подготовку к работе над вторым сезоном комедии, а в июне актеры вышли на съемочную площадку.