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29 мая, 2020
 
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"Я выработала жесткий иммунитет на мужиков, начала их сканировать". Мейхер комплексовала по поводу большой груди

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер призналась, что в 13 лет мужчины 40 лет обращали на нее внимание.

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Мейхер: У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера
Мейхер: У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера
Фото: nadyameiher / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой рассказала, что стеснялась своей груди.

"У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера. Мама мне начала покупать бюстгальтеры, и даже мамины подружки, которые младше ее лет на восемь, на меня смотрели уже нехорошо. И, конечно, в этом возрасте на меня обращали внимания мужчины значительно старше – не моего возраста ребята, а в той фазе, когда им уже пора уходить в духовную сторону. И вот такие 35–40-летние мужчины, конечно, на 13-летнюю девочку обращали внимание. У меня несколько лет был действительно большой комплекс. Как ребенку, мне было, мягко говоря, неприятно. Идешь, они оглядываются, подходят к тебе знакомиться, как к такой Лолите", – рассказла Мейхер.

Мейхер подчеркнула, что позже стала по-другому относиться к своему телу и рано научилась разбираться в намерениях мужчин.

"Только лет в 16–17 я начала по-другому к этому относиться. Но в этот период я выработала жесткий иммунитет на мужиков, я начала их сканировать и понимать, что мое, а что не мое", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер
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