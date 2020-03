"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт

View this post on Instagram

Любовь к романсам возникла с рождением любви к поэзии... Ещё в детстве. Но осознание этой любви, глубина чувств возникла значительно позже. А желание и возможность реализовать , несколько лет назад... Намёки судьбы! И как же их много оказалось в детстве... Иной раз думаешь, а стоит ли?! А сердце с разумом в ответ: - Стоит!!! Назад дороги уже нет! * И так вся жизнь, состоит из намёков, многоточий, слов между строк, тайн покрытых мраком, многослойных узлов и сплошных лабиринтов... И только вековая привычка «идти только вперёд» вдохновляет на новый опыт, на то , что в ЭТОЙ Жизни необходимо пройти, ОСОЗНАТЬ!, ПРИНЯТЬ!,ПРОСТИТЬ!, ПОЛЮБИТЬ ! * #автор #надеждамейхер #мысливслух