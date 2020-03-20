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20 марта, 2020
 
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"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер спела для подписчиков в сети романс.

Любовь к романсам у Мейхер с детства
Любовь к романсам у Мейхер с детства
Фото: nadyameiher / Instagram

Певица Надежда Мейхер спела для своих подписчиков в Instagram романс, признавшись, что решиться на это ей помогли намеки судьбы. 

"Любовь к романсам возникла ещё в детстве, а возможность спеть – несколько лет назад", – анонсировала камерное выступление певица. По словам Мейхер, чтобы реализовать мечту, ей пришлось "преодолеть немало лабиринтов". 

"Вся жизнь состоит из намеков. И только привычка идти всегда вперед вдохновила на новый опыт", – призналась она. 

Мейхер трижды была участницей группы "ВИА Гра". Впервые она попала в группу, пройдя кастинг в 2000 году. 

По словам композитора и продюсера Константина Меладзе, ему приходилось "заваливать" Мейхер книгами, когда она только начинала карьеру в группе. 

Теги: Надежда Мейхер, певица
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