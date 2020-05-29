"Набульбенились так, что шли пешком". Полякова и Мейхер рассказали, как пили пиво у Кузьмы

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и украинская певица Оля Полякова рассказали, как проводили время в гостях у музыканта Андрея Кузьменко.

Мейхер: Я очень хорошо помню как мы с тобой тусили после одного проекта у одного прекрасного человека, которого, к сожалению, уже нет... Фото: polyakovamusic / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой рассказала о совместной вечеринке с ней в гостях у ныне покойного музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы).

"Я очень хорошо помню, как мы с тобой тусили после одного проекта у одного прекрасного человека, которого, к сожалению, уже нет..." – сказала Мейхер.

"Это был Андрюша Кузьма. Мы были у него на раках и пиве", – уточнила Полякова.

Певица рассказала, что они танцевали в кругу до четырех утра.

"Мы так набульбенились, что шли пешком, чтобы нас немножко проветрило", – отметила Полякова.

Мейхер рассказала, что водитель Поляковой отвез ее домой.

"Ты мне сказала: "Оставляй свою машину дома", – поделилась воспоминаниями Мейхер.

На вопрос Поляковой, могла ли Мейхер сесть после выше описанного за руль, та ответила: "Я могла тихонечко".

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Видео: Оля Полякова / YouTube

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.