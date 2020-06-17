Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
17 июня, 2020
 
Новости

"Почти без мейка". – "Дитя природы". Мейхер показала прогулку в парке

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась своим селфи-снимком и показала, как цветут кувшинки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер: Это моя поэзия
Мейхер: Это моя поэзия
Фото: nadyameiher / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер разместила в Instagram подборку снимков своей прогулки.

На первом фото она запечатлена в декольтированной черной майке и красном бюстгальтере под ней. На последующих фото – цветущие кувшинки на пруду.

"Это моя поэзия", – написала Мейхер.

"Почти без мейка – прекрасна!" – написала kiparis3005.

"Дитя природы. До чего же у вас завораживающая, неземная красота, глядя на которую ощущаешь блаженство от такого совершенного шедевра природы. Она явно, очень усердно поработала над вами, учла все ошибки и, продумав все до мелочей, создала совершенство", – прокомментировала violettalusikova.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Теги: Надежда Мейхер, селфи, певица, макияж, бюстгальтер, декольте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS