"Почти без мейка". – "Дитя природы". Мейхер показала прогулку в парке

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась своим селфи-снимком и показала, как цветут кувшинки.

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер разместила в Instagram подборку снимков своей прогулки.

На первом фото она запечатлена в декольтированной черной майке и красном бюстгальтере под ней. На последующих фото – цветущие кувшинки на пруду.

"Это моя поэзия", – написала Мейхер.

"Почти без мейка – прекрасна!" – написала kiparis3005.

"Дитя природы. До чего же у вас завораживающая, неземная красота, глядя на которую ощущаешь блаженство от такого совершенного шедевра природы. Она явно, очень усердно поработала над вами, учла все ошибки и, продумав все до мелочей, создала совершенство", – прокомментировала violettalusikova.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.