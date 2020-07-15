"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"

Первым участником нового танцевального сезона проекта "Танцы со звездами" стал украинский певец Олег Винник, сообщается на странице шоу в Instagram.
"Как там говорят: "Стадион так стадион?" А я говорю: "Танцы так танцы!" Совсем скоро мы увидимся на паркете. Я не знаю кто составит мне компанию", – заявил Винник.
В рамках танцевального челленджа певец бросил вызов экс-участнице группы "ВИА Гра" певице Надежде Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу.
"Вот это будут танцы!" – прокомментировал он свой выбор.
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Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge розпочато І першим учасником нового найтанцювальнішого сезону стане кумир мільйонів – Олег Винник (@olegg.vynnyk). Як тобі така новина? * Співак передає естафету далі і кидає виклик колишній учасниці культового гурту «ВІА Гра» та українській акторці Надії Мейхер (@nadyameiher). Слідкуй за нашими новинами, аби дізнатися, чи погодиться Надія вийти на паркет #танціззірками
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Винник выйдет на паркет впервые в истории украинского шоу – ранее певец не принимал участие в этом проекте.