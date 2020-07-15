Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", обнародовали имя первого звездного участника шоу. Им стал украинский певец, который ранее не принимал участие в танцевальном проекте.

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Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоится осенью 2020 года
Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоится осенью 2020 года
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Первым участником нового танцевального сезона проекта "Танцы со звездами" стал украинский певец Олег Винник, сообщается на странице шоу в Instagram. 

"Как там говорят: "Стадион так стадион?" А я говорю: "Танцы так танцы!" Совсем скоро мы увидимся на паркете. Я не знаю кто составит мне компанию", – заявил Винник. 

В рамках танцевального челленджа певец бросил вызов экс-участнице группы "ВИА Гра" певице Надежде Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу. 

"Вот это будут танцы!" – прокомментировал он свой выбор. 

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис. 

Винник выйдет на паркет впервые в истории украинского шоу – ранее певец не принимал участие в этом проекте. 

Теги: шоу-бизнес, Олег Винник, Надежда Мейхер, Влад Яма, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис
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