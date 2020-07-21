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21 июля, 2020
 
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"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"

30-летний актер Тарас Цимбалюк, сыгравший в украинском сериале "Поймать Кайдаша" одну из главных ролей, в качестве участника выйдет на паркет в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Он будет соревноваться за победу с певцом Олегом Винником и экс-солистками "ВИА Гры" Надеждой Мейхер и Сантой Димопулос.

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Цимбалюк: Увидимся на паркете
Цимбалюк: Увидимся на паркете
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк принял вызов от певицы Санты Димопулос, став четвертым участником шоу "Танцы со звездами", сообщается на официальной странице проекта в Instagram. 

Актер пригласил принять участие в проекте коллегу Дарью Петрожицкую

"Передаю эстафету [актрисе] Дарье Петрожицкой. Увидимся на паркете", – заявил Цимбалюк на камеру. 

"Теперь неважно, кто будет участвовать еще. Если есть Тарас – женские сердца покорены. Винник плачет", – отреагировали на заявление Цимбалюка подписчики его страницы в Instagram. 

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу. 

Тренером Винника стала украинский хореограф Алена Шоптенко. 

17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу – актриса будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта. 

Певица Санта Димопулос стала третьей участницей шоу.

Цимбалюк сыграл в украинском сериале "Поймать Кайдаша" роль Карпа. Актер также известен зрителям ролью Назара в сериале "Крепостная". Впервые на киноэкране актер появился в 2011 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Дневники темного". 

Теги: актер, Санта Димопулос, Олег Винник, Надежда Мейхер, Влад Яма, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис, Дарья Петрожицкая
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