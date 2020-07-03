Звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк снялся обнаженным в поле

30-летний актер Тарас Цимбалюк, сыгравший в украинском сериале "Поймать Кайдаша" одну из главных ролей, посвятил фотосессию в стиле ню второй годовщине отношений со своей возлюбленной.

30-летний украинский актер Тарас Цимбалюк снялся вместе со своей девушкой обнаженными посреди поля. Откровенные снимки актер разместил на своей странице в Instagram.

По словам Цимбалюка, фотосессия посвящена второй годовщине романтических отношений с его избранницей.

"Воу-воу", – одной из первых отреагировала на снимки телеведущая Соломия Витвицкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram two years Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 2 Июл 2020 в 11:31 PDT

Цимбалюк сыграл в украинском сериале "Поймать Кайдаша" роль Карпа. Актер также известен зрителям ролью Назара в сериале "Крепостная". Впервые на киноэкране актер появился в 2011 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Дневники темного".