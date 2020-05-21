Лузина снялась обнаженной в лесу

Украинская писательница Лада Лузина обнажилась в День вышиванки, прикрыв тело волосами.

Лузина: Никогда не постила фото в вышиванке в День вышиванки Фото:Lada Luzina / Facebook

Украинская писательница Лада Лузина 21 мая опубликовала в Facebook снимок, на котором запечатлена обнаженной. Наготу писательница прикрыла волосами.

Свою одежду – вышитую сорочку темно-синего цвета и сарафан – Лузина повесила на ветку сосны.

"Никогда не постила фото в вышиванке в День вышиванки! И сегодня буду не "в", – написала Лузина.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Накануне праздника мировой конгресс украинцев (МКУ) анонсировал флешмоб, посвященный международному Дню вышиванки.

Поисковая система Google 21 мая установила на главной странице тематический дудл, посвященный празднику.

Украинские артисты в этот день обнародовали фото, на которых запечатлены в вышиванках.

Лада Лузина (настоящее имя – Владислава Кучерова) родилась в Киеве в 1972 году. Несколько романов и повестей писательницы из цикла "Киевские ведьмы" отмечены наградами международных литературных конкурсов. Лузина также проводит экскурсии по историческим местам Киева.