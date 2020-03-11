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13 марта, 2020
 
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Найтли не будет сниматься обнаженной

Голливудская актриса Кира Найтли заявила, что в последние годы сцены сексуального характера стали более откровенными, чем несколько лет назад.

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Найтли заявила, что довольна своим телом, но не хочет стоять перед всей съемочной группой обнаженной
Найтли заявила, что довольна своим телом, но не хочет стоять перед всей съемочной группой обнаженной
Фото: keira_knightley_ / Instagram

Голливудская актриса Кира Найтли в интервью изданию Financial Times рассказала, что после рождения двух детей больше не будет сниматься в обнаженном виде.

По словам актрисы, она не желает стоять перед всей съемочной группой обнаженной, поскольку не считает нужным показывать свое тело. Актриса призналась, что после рождения двух дочерей у нее обвисли соски.

Она добавила, что в последние годы сцены сексуального характера стали более откровенными, чем несколько лет назад.

Найтли включит в контракт пункт об откровенных сценах. Там будет прописано, какие части тела она готова обнажать. Вместо нее в ню-съемках будут участвовать дублерши.

О второй беременности актрисы стало известно весной 2019 года. Она родила младшую дочь в сентябре 2019 года.

С мужем Джеймсом Райтоном Найтли живет в браке с 2013 года. У пары есть четырехлетняя дочь Эдди.

Теги: Кира Найтли
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