Найтли не будет сниматься обнаженной

Голливудская актриса Кира Найтли заявила, что в последние годы сцены сексуального характера стали более откровенными, чем несколько лет назад.

Найтли заявила, что довольна своим телом, но не хочет стоять перед всей съемочной группой обнаженной Фото: keira_knightley_ / Instagram

Голливудская актриса Кира Найтли в интервью изданию Financial Times рассказала, что после рождения двух детей больше не будет сниматься в обнаженном виде.

По словам актрисы, она не желает стоять перед всей съемочной группой обнаженной, поскольку не считает нужным показывать свое тело. Актриса призналась, что после рождения двух дочерей у нее обвисли соски.

Она добавила, что в последние годы сцены сексуального характера стали более откровенными, чем несколько лет назад.

Найтли включит в контракт пункт об откровенных сценах. Там будет прописано, какие части тела она готова обнажать. Вместо нее в ню-съемках будут участвовать дублерши.

О второй беременности актрисы стало известно весной 2019 года. Она родила младшую дочь в сентябре 2019 года.

С мужем Джеймсом Райтоном Найтли живет в браке с 2013 года. У пары есть четырехлетняя дочь Эдди.