Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"

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Нещодавно Надія Меи * хер (@nadyameiher) передала #танціззіркамиchallengе іншіи * екс-учасниці культового гурту «ВІА Гра» Санті Дімопулос (@santadimopulos) і співачка прии * має цеи * виклик У свою чергу Санта передає естафету украі * нському актору Тарасу Цимбалюку (@taras.tsymbaliuk). Хочеш побачити виконавця головноі * ролі у фільмі «Чорнии * ворон» на паркеті #танціззірками?