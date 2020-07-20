Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Санта Димопулос приняла вызов от коллеги Надежды Мейхер и стала третьей участницей шоу "Танцы со звездами", сообщается на официальной странице проекта в Instagram.
"В свою очередь Санта передает эстафету украинскому актеру Тарасу Цимбалюку", – говорится в заявлении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нещодавно Надія Меи * хер (@nadyameiher) передала #танціззіркамиchallengе іншіи * екс-учасниці культового гурту «ВІА Гра» Санті Дімопулос (@santadimopulos) і співачка прии * має цеи * виклик У свою чергу Санта передає естафету украі * нському актору Тарасу Цимбалюку (@taras.tsymbaliuk). Хочеш побачити виконавця головноі * ролі у фільмі «Чорнии * ворон» на паркеті #танціззірками?
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу.
Тренером Винника стала украинский хореограф Алена Шоптенко, сообщается на странице проекта в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Цього сезону на паркеті буде особливо гаряче Олег Винник (@olegg.vynnyk) зізнався, що бачить у своі * и * партнерці Олені Шоптенко (@alena_shoptenko) не лише тренерку, а и * музу: «Танцювати – для мене одна з наи * складніших речеи * у житті. Тому, щоб досягти результатів, потрібно багато працювати і слухати свою партнерку. Оленка прекрасно справляється з роллю тренера. Муза, яка весь час надихає и * ти тільки вперед. Круто, тримаючи красу в руках, відчувати від неі * силу і підтримку». Не пропусти прем’єру нового наи * танцювальнішого сезону #танціззірками вже цієі * осені на 1+1
17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу – актриса будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта.