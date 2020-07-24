Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина подтвердила свое участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом она заявила в ролике, который обнародовала на своей странице в Instagram.
"Я готова! Рокеры затанцуют", – сообщила певица.
Она передала эстафету солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну що, друзі! Я прии * маю #танціззіркамиchallenge від @petrozhitskaya та передаю @babaslavka Я готова! Рокери затанцюють! Ви зі мною?! @tanci1plus1
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее свое участие в проекте подтвердили певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая.