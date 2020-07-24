Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина стала шестой участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина подтвердила свое участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом она заявила в ролике, который обнародовала на своей странице в Instagram.

"Я готова! Рокеры затанцуют", – сообщила певица.

Она передала эстафету солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая.