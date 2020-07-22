  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"

По словам 46-летнего украинского певца Олега Винника, он не рассчитывает на победу в проекте "Танцы со звездами".

Участник нового танцевального сезона проекта "Танцы со звездами" 46-летний украинский певец Олег Винник в эфире программы "Сніданок з 1+1" заявил, что согласился принять участие в шоу, чтобы похудеть и вернуться ту форму, которая была у него 20 лет назад.

Винник подчеркнул, что если бы предложение об участии в танцевальном проекте поступило ему в другое время, он бы просто посмеялся в ответ.

"В 46 лет пришло то время, когда я могу показать себя людям с другой стороны. Я же не иду, чтобы выиграть – я иду, чтобы чему-то научиться, похудеть. Я так подумал себе – если нет возможности выходить на сцену, то надо, наверное, идти танцевать", – заявил артист.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Винник стал первым участником нового сезона танцевального шоу. Он будет выступать на паркете в паре с хореографом Аленой Шоптенко.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.



Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.