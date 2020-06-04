Винник и NK стали исполнителями года по версии премии "Золотая Жар-птица"

Украинские исполнители Олег Винник и NK (Настя Каменских) получили главные награды премии "Золотая Жар-птица".

Телеканал М2 и компания "Таврийские игры" объявили результаты премии для исполнителей современной украинской музыки "Золотая Жар-птица". Об этом сообщается на сайте М2.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса премия полностью перешла в телевизионный и интернет-форматы. Церемония награждения состоялась в прямом эфире телеканала М2.

Певцом года назвали Олега Винника, певицей года – NK (Настю Каменских).

В номинации "Поп-группа года" победила "Время и Стекло", в жанре рок аналогичную награду вручили "Беz обмежень".

Премии в номинации "Хит года" и дэнс-хит получил трек "Дим" ("Время и Стекло"), балладой года назвали "Вільна" в исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной.

Премия "Золотая жар-птица" была основана в 1996 году. Ею награждали лауреатов в рамках фестиваля "Таврийские игры" с 1996-го по 2004 год. В 2018 году премия была возрождена.