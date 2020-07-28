"Все попали". Восьмой звездный участник шоу "Танцы со звездами" передал эстафету alyona alyona и Андре Тану

Телеведущий Дмитрий Танкович стал восьмым участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Об этом он сообщил в ролике, который разместил на своей странице в Instagram.
По словам Танковича, он передал эстафету певице alyona alyona и дизайнеру Андре Тану.
"Все попали", – пошутил Танкович.
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Я принимаю #танціззіркамиchallenge от @babaslavka и передаю @andre_tan_official и @alyona.alyona.official До встречи на паркете @1plus1_ua @tanci1plus1
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее свое участие в проекте подтвердили семь звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская.