"Все попали". Восьмой звездный участник шоу "Танцы со звездами" передал эстафету alyona alyona и Андре Тану

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona и дизайнер Андре Тан получили вызов выйти на паркет от восьмого участника нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Телеведущий Дмитрий Танкович стал восьмым участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Об этом он сообщил в ролике, который разместил на своей странице в Instagram.

По словам Танковича, он передал эстафету певице alyona alyona и дизайнеру Андре Тану.

"Все попали", – пошутил Танкович.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили семь звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская.