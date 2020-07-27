"Получилось как всегда". Каминская "по совету" гадалки вновь стала участницей "Танцев со звездами"

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала седьмой участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", после того как "проконсультировалась" с гадалкой.

В 2018 году певица травмировала спину во время репетиции и покинула проект Фото:babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила свое участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом она заявила в ролике, который обнародовала на своей странице в Instagram.

Каминская записала шуточное видео, показав, как принимала решение об участии в шоу. По сюжету певица отправилась к гадалке, чтобы узнать будущее. Гадалка предсказала, что Каминская встретит на паркете новую любовь, и посоветовала ей соглашаться.

"Хотела корпоративов, а получилось как всегда", – подписала ролик певица.

Каминская передала эстафету телеведущему Дмитрию Танковичу.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили шесть звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, а также фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

В 2018 году Каминская была заявлена среди участниц шоу, но из-за травмы спины, полученной на репетиции, не смогла выйти на паркет во время первого эфира.

После отсутствия на втором эфире Каминская покинула проект вместе со своим партнером, хореографом Игорем Кузьменко.