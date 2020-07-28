"Танцы со звездами". Известны имена партнеров Каминской и Саниной

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская выйдет на паркет в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" с хореографом Дмитрием Дикусаром. Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.
Партнером фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной стал танцор и актер Дмитрий Жук.
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Зустрічаи * ще дві неи * мовірні пари, які цієі * осені змагатимуться за омріянии * кубок переможця #танціззірками – фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) з Дмитром Жуком (@zhuk_dmytro) та учасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська (@babaslavka) з партнером Дмитром Дікусаром (@dikusar_dmitriy) На першии * танець якоі * пари чекаєш наи * більше?
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее участие в проекте, помимо Каминской и Саниной, подтвердили еще пять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая.