"Танцы со звездами". Известны имена партнеров Каминской и Саниной

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", объявили имена партнеров, с которыми будут выступать на паркете солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоится осенью 2020 года Фото: Фото: tanci1plus1 / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская выйдет на паркет в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" с хореографом Дмитрием Дикусаром. Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.

Партнером фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной стал танцор и актер Дмитрий Жук.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее участие в проекте, помимо Каминской и Саниной, подтвердили еще пять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая.