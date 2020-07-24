"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования

Украинский модельер Андре Тан на своей странице в Instagram рассказал, по каким критериям подбирает персонал в свою компанию.
По словам дизайнера, во время собеседования он обращает внимание на то, как человек выдерживает его пристальный взгляд и каким тоном разговаривает.
"Я люблю БДСМ – на собеседовании. Мне тут сказали, что собеседование у меня – просто пытка. Это факт!" – заявил он.
Андре Тан подчеркнул, что не возьмет на работу тех, для кого его компания является трамплином.
"Отлично, если человек обожает моду. Но если нет других увлечений и своих проектов, вряд ли нам по пути. Мне нужны те, кто способен привнести свежий взгляд и новые идеи", – подытожил он.
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Я люблю БДСМ... на собеседовании Мне тут сказали, что собеседование у меня — просто пытка. Это факт. Никогда человек не бывает таким идеальным как на собеседовании. Поэтому я: Смотрю в упор, слежу за интонациями, мимикой, жестами. Мне нужны те, кто спокойно выдерживает пристальное внимание. Ведь в фешн-индустрии тебя всегда будут оценивать. Откровенно, критически и предвзято. Спрашиваю, как видит индустрию. Представляет, что это — бесконечный праздник? Ха-ха. Наша работа — это упорный труд на пределе сил и возможностей, а не развлечение. Задаю вопросы о моем бренде — насколько хорошо его знает? Мне важно, чтобы человек хотел работать именно у меня: знал продукт, поддерживал ценности, понимал. Жду подробный рассказ о том, где работал, почему ушел. Если нигде не задерживался надолго — это настораживает. Не хочу, чтоб мой бренд стал просто очередным трамплином. Задаю отвлеченные вопросы, чтобы проверить эрудицию. Отлично, если человек обожает моду. Но если нет других увлечений и своих проектов (хотя бы в планах) — вряд ли нам по пути. Мне нужны те, кто способен привнести свежий взгляд и новые идеи. Неужели это и правда такое мучение, как мне говорят? P.S. Попробуйте найти меня на фото!
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.
Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.
БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.