"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования

По словам украинского модельера Андре Тана, во время собеседования он устраивает соискателям пытки.

Андре Тан: Мне тут сказали, что собеседование у меня – просто пытка. Это факт! Фото: ANDRE TAN / Facebook

Украинский модельер Андре Тан на своей странице в Instagram рассказал, по каким критериям подбирает персонал в свою компанию.

По словам дизайнера, во время собеседования он обращает внимание на то, как человек выдерживает его пристальный взгляд и каким тоном разговаривает.

"Я люблю БДСМ – на собеседовании. Мне тут сказали, что собеседование у меня – просто пытка. Это факт!" – заявил он.

Андре Тан подчеркнул, что не возьмет на работу тех, для кого его компания является трамплином.

"Отлично, если человек обожает моду. Но если нет других увлечений и своих проектов, вряд ли нам по пути. Мне нужны те, кто способен привнести свежий взгляд и новые идеи", – подытожил он.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.

БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.