"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети

Украинский модельер Андре Тан заявил, что не согласен с тем, что сильному мужчине нужна слабая женщина. Свое отношение к мужчинам, которые вынуждают женщин притворяться слабыми, дизайнер озвучил в Instagram.
"С самого детства слышу рассуждения о том, что мужчине не нужна сильная женщина. Ему нужно, чтобы женщина была слабее – тогда появляется уверенность в себе и желание ее защищать. Никогда с этим не соглашался. Чушь это", – заявил он.
Дизайнер считает, что нельзя быть сильным во всех сферах.
"Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка – она слабее? А если тебя одного оставить с детьми на недельку – справишься?" – привел он пример.
Тан отметил, что по-настоящему сильный мужчина никогда не будет заставлять женщину притворяться слабой.
"Действительно сильный мужчина с достоинством признает, что есть те, кто сильнее его. И если его женщина в чем-то сильнее – не будет клянчить, чтобы она стала слабее", – уверен Тан.
Публикация дизайнера вызвала одобрительные комментарии среди его подписчиц.
"Точно сказано! Спасибо большое! А то я тоже комплексовать по этому поводу стала. Всем слабых и беззащитных подавай", – отреагировала на пост Тана пользователь под ником malinamalina1111.
"Ну идеальный мужчина! Какие правильные слова", – считает одна из его его подписчиц.
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Ты просто слабак С самого детства слышу рассуждения о том, что «мужчине не нужна сильная женщина, ему нужно, чтобы женщина была слабее — тогда появляется уверенность в себе и желание ее защищать». Никогда с этим не соглашался. Чушь это. Во-первых, сила и слабость — относительны. Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка — она слабее? А если тебя одного оставить с детьми на недельку, справишься? Или вы оба занимаетесь бизнесом, у нее все получается, а ты прогорел — она сильнее? Получается, что сильный никогда не ошибается и не терпит поражений? Ну-ну. Во-вторых, нельзя быть самым сильным во всем. У всех есть сильные и слабые стороны. Не принимая этого факта, ты обманываешь себя, лишаешь возможности исправить недостатки и неверно рассчитываешь свои силы. В-третьих. Действительно сильный мужчина с достоинством признает, что есть те, кто сильнее его. И если его женщина в чем-то сильнее — не будет клянчить, чтобы она стала слабее. Ведь с какой стати она должна притворяться слабой, если это не так? Чтобы поднять твою самооценку? Да ты просто слабак тогда. И в-четвертых. Желание защищать свою женщину и заботиться о ней будет в любом случае. Бодибилдершу будешь носить на руках, бизнес-леди — дарить букеты полевых цветов, а волевую несгибаемою воительницу обнимать, прижимая ее голову к своему плечу. Не для того, чтобы показать, какой ты сильный. А потому, что любишь ее!
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.
Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.
Жена дизайнера Алина Харченко работает менеджером по маркетингу в компании Home Wings, которая занимается производством одежды. Пара зарегистрировала брак в 2012 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь София.