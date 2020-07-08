"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети

По словам украинского модельера Андре Тана, по-настоящему сильный мужчина никогда не будет заставлять женщину притворяться слабой.

Андре Тан: Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка – она слабее? Фото: ANDRE TAN / Facebook

Украинский модельер Андре Тан заявил, что не согласен с тем, что сильному мужчине нужна слабая женщина. Свое отношение к мужчинам, которые вынуждают женщин притворяться слабыми, дизайнер озвучил в Instagram.

"С самого детства слышу рассуждения о том, что мужчине не нужна сильная женщина. Ему нужно, чтобы женщина была слабее – тогда появляется уверенность в себе и желание ее защищать. Никогда с этим не соглашался. Чушь это", – заявил он.

Дизайнер считает, что нельзя быть сильным во всех сферах.

"Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка – она слабее? А если тебя одного оставить с детьми на недельку – справишься?" – привел он пример.

Тан отметил, что по-настоящему сильный мужчина никогда не будет заставлять женщину притворяться слабой.

"Действительно сильный мужчина с достоинством признает, что есть те, кто сильнее его. И если его женщина в чем-то сильнее – не будет клянчить, чтобы она стала слабее", – уверен Тан.

Публикация дизайнера вызвала одобрительные комментарии среди его подписчиц.

"Точно сказано! Спасибо большое! А то я тоже комплексовать по этому поводу стала. Всем слабых и беззащитных подавай", – отреагировала на пост Тана пользователь под ником malinamalina1111.

"Ну идеальный мужчина! Какие правильные слова", – считает одна из его его подписчиц.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.

Жена дизайнера Алина Харченко работает менеджером по маркетингу в компании Home Wings, которая занимается производством одежды. Пара зарегистрировала брак в 2012 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь София.