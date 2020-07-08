Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2020
 
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"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети

По словам украинского модельера Андре Тана, по-настоящему сильный мужчина никогда не будет заставлять женщину притворяться слабой.

Андре Тан: Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка она слабее?
Андре Тан: Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка – она слабее? 
Фото: ANDRE TAN / Facebook

Украинский модельер Андре Тан заявил, что не согласен с тем, что сильному мужчине нужна слабая женщина. Свое отношение к мужчинам, которые вынуждают женщин притворяться слабыми, дизайнер озвучил в Instagram. 

"С самого детства слышу рассуждения о том, что мужчине не нужна сильная женщина. Ему нужно, чтобы женщина была слабее – тогда появляется уверенность в себе и желание ее защищать. Никогда с этим не соглашался. Чушь это", – заявил он. 

Дизайнер считает, что нельзя быть сильным во всех сферах. 

"Если ты гендиректор, а твоя женщина домохозяйка – она слабее? А если тебя одного оставить с детьми на недельку – справишься?" – привел он пример. 

Тан отметил, что по-настоящему сильный мужчина никогда не будет заставлять женщину притворяться слабой.

"Действительно сильный мужчина с достоинством признает, что есть те, кто сильнее его. И если его женщина в чем-то сильнее – не будет клянчить, чтобы она стала слабее", – уверен Тан. 

Публикация дизайнера вызвала одобрительные комментарии среди его подписчиц.

"Точно сказано! Спасибо большое! А то я тоже комплексовать по этому поводу стала. Всем слабых и беззащитных подавай", – отреагировала на пост Тана пользователь под ником malinamalina1111.

"Ну идеальный мужчина! Какие правильные слова", – считает одна из его его подписчиц. 

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок

Жена дизайнера Алина Харченко работает менеджером по маркетингу в компании Home Wings, которая занимается производством одежды. Пара зарегистрировала брак в 2012 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь София. 

Теги: Украина, феминизм, Андре Тан, дизайнер
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