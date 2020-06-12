Андре Тан бесплатно раздавал в больнице платья

Украинский модельер Андре Тан подарил сотрудницам одной из киевских больниц по платью. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
По словам Тана, таким образом он хотел поблагодарить женщин-медиков за их работу во время пандемии коронавируса.
"Долго думал, как могу внести хоть каплю радости в жизнь женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19, и решил, что каждая женщина, независимо от профессии, в первую очередь женщина. Это была очень эмоциональная встреча. Счастливые глаза – именно это я и хотел увидеть", – объяснил инициативу дизайнер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мужественные! * Именно так я характеризую наших потрясающих женщин-врачей, которые в этот нелёгкий период для всего мира спасают и берегут наши с вами жизни * Я преклоняюсь перед вами за отвагу, преданность своему делу и в прямом слове ГЕРОИЗМ! Вы мои герои - без капли лести! * Я долго думал, как я могу внести хоть каплю радости в жизни женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19 и решил, что каждая женщина, не зависимо от профессии, в первую очередь - ЖЕНЩИНА. Женщина, которая хочет быть красивой, ухоженной, любимой и счастливой * Именно поэтому мы с моей командой сегодня навестили Александровскую клиническую больницу и подарили платья женскому медицинскому персоналу в знак благодарности * Это была очень эмоциональная встреча Уставшие, но сегодня счастливые глаза - именно это я и хотел увидеть Спасибо
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился 24 октября 1983 года в поселке Слобожанское Харьковской области.
Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.
В Украине, по состоянию на утро 12 июня, подтверждено 29 753 случая инфицирования коронавирусом, умерло 870 человек, а 13 567 выздоровели.