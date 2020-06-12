Андре Тан бесплатно раздавал в больнице платья

По словам украинского модельера Андре Тана, подаренные медикам дизайнерские платья – его благодарность за работу во время пандемии коронавируса.

Тан: Это была очень эмоциональная встреча Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский модельер Андре Тан подарил сотрудницам одной из киевских больниц по платью. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Тана, таким образом он хотел поблагодарить женщин-медиков за их работу во время пандемии коронавируса.

"Долго думал, как могу внести хоть каплю радости в жизнь женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19, и решил, что каждая женщина, независимо от профессии, в первую очередь женщина. Это была очень эмоциональная встреча. Счастливые глаза – именно это я и хотел увидеть", – объяснил инициативу дизайнер.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился 24 октября 1983 года в поселке Слобожанское Харьковской области.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В апреле Тан сообщил, что передаст киевским больницам деньги, полученные от продажи двух партий защитных масок.

В Украине, по состоянию на утро 12 июня, подтверждено 29 753 случая инфицирования коронавирусом, умерло 870 человек, а 13 567 выздоровели.